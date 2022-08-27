Окупантам у Криму наказали засекречувати вибухи на військових об’єктах

Вище керівництво збройних сил рф наказало окупаційній адміністрації Криму будь-яким способом приховувати вибухи на військових об’єктах. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Під час спеціальної наради заступник міністра оборони рф дмитро булгаков наказав будь-яким чином приховувати вибухи на складах боєприпасів та на військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

Якщо ж інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, то для запобіганню паніці окупанти мають розповідати про халатність чи недбальство певних посадових осіб. При цьому прізвища винуватців вже встановлені наперед, їх будуть притягувати до відповідальності.

Щодо ситуації в Криму загалом, то українська розвідка додає: терміново виїхати з окупованого півострова намагаються уже тисячі росіян. Після серії вибухів на військових об’єктах серед окупантів здійнялась паніка.

Нагадаємо, перші вибухи на військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму пролунали 9 серпня. Тоді було пошкоджено аеродром «Саки» та щонайменше дев’ять літаків, склад із боєприпасами. Детальніше читайте за цим посиланням.

Після цього випадку у Криму регулярно стається так звана «бавовна», зокрема біля Джанкоя, у Севастополі, біля Керчі.

Ще на початку серпня, тобто до старту сезону «бавовни» у Криму українська розвідка заявляла, що на півострові активізувались партизани й протестні рухи, що свідчить про підготовку півострова до повернення назад до складу України.

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