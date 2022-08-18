В окупованому Криму знову лунають вибухи

У окупованій росіянами Керчі в Криму місцеві мешканці занепокоєні звуками вибухів. Також з’являється інформація щодо інших районів півострова. Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко.

Так, за даними кримчан, у четвер, 18 серпня, у Криму почали лунати сирени. У Керчі та прилеглих селах було чутно щонайменше два сильні вибухи. Російські окупанти попередньо знову виправдовуються роботою системи ППО.

«Що це був за гуркіт? 5 хвилин тому», – йдеться в коментарі одного зі скріншотів.

«Доброго вечора. Що за вибух був. У нас на КУОРІ двері затремтіли, дуже страшно!», – пише ще одна користувачка.

«Я зараз перебуваю у 60 км від Керчі, теж чула вибух, навіть машини засигналили», – пишуть місцеві.

Зауважимо, саме до Керчі йде Кримський міст.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст є законною військовою ціллю і має бути знищений.

Окрім того, місцеві мешканці почали повідомляти про щонайменше чотири вибухи в районі Любимівки поблизу Севастополя та в районі Бельбеку – найбільшого військового аеродрому в окупованому Криму.

Станом на 23:00 год. у Криму оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося раніше, в обід 9 серпня на військовому аеродромі «Саки» пролунали кілька вибухів. Генштаб ЗСУ заявив, що за минулу добу російська армія втратила 9 літаків. У відомстві не говорили, де саме ворог позбувся цих суден, але вочевидь йдеться саме про ситуацію на аеродромі «Саки» у Криму.

За даними наукового співробітника Азійського інституту Гріффіта, колишнього пілота ВПС Австралії Петера Лейтона, втрати російської авіації на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Криму могли стати найбільшими з часів Другої світової війни.

Україна каже, що її Збройні Сили не причетні до атаки, в РФ бідкаються, що знову хтось покурив у невстановленому місці. Поки офіційних версій немає, Львівський портал розповів, що ж могло стати причиною бавовни в окупованому Криму.

Львівський портал зібрав усі версії «загадкових» вибухів на військовому аеродромі «Саки».

Окрім того, зранку 16 серпня в окупованому росіянами Криму горів склад з боєприпасами в селищі Азовське біля Джанкоя.

Російські ЗМІ з посиланням на міноборони рф, підтвердили, що в районі села Майське Джанкойського району сталася пожежа на складі з боєприпасами. Воно розташоване за 1 км від селища Азовське. У відомстві запевняли, що «серйозно постраждалих» немає. За словами так званого «голови Криму» Сергія Аксьонова, внаслідок вибухів постраждали дві людини. З Майського евакуювали близько 2000 мешканців.

Згодом Рефат Чубаров повідомив, що після вибухів тисячі росіян кинулись втікати із Криму через керченський міст.