За добу російська армія позбулась 9 літаків

Протягом вівторка, 9 серпня, російські окупаційні війська втратили 9 своїх літаків, 160 військових і 15 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 10 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 42 800 осіб ліквідовано (+160);

танків ‒ 1832 одиниці (+15);

бойових броньованих машин ‒ 4086 одиниць (+10);

артилерійських систем – 971 одиниця (+7);

РСЗВ – 261 одиниця (+0);

засоби ППО – 133 одиниці (+0);

літаків – 232 одиниці (+9) ;

; гелікоптерів – 193 одиниці (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 одиниць (+9);

крилаті ракети – 185 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 одиниць (+7);

спеціальна техніка – 89 одиниць (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму пролунали кілька вибухів. Відомо, що саме звідси злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

У Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до цих вибухів і кажуть, що «не можуть встановити причину займання». Водночас у відомстві наголосили на важливості «дотримання правил пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».

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