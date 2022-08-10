ОСТАННІ НОВИНИ

За добу російська армія позбулась 9 літаків

Наталя Дуляба

|

Протягом вівторка, 9 серпня, російські окупаційні війська втратили 9 своїх літаків, 160 військових і 15 танків. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 10 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 42 800 осіб ліквідовано (+160);
  • танків ‒ 1832 одиниці (+15);
  • бойових броньованих машин ‒ 4086 одиниць (+10);
  • артилерійських систем – 971 одиниця (+7);
  • РСЗВ – 261 одиниця (+0);
  • засоби ППО – 133 одиниці (+0);
  • літаків – 232 одиниці (+9);
  • гелікоптерів – 193 одиниці (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 одиниць (+9);
  • крилаті ракети – 185 одиниць (+0);
  • кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 одиниць (+7);
  • спеціальна техніка – 89 одиниць (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому напрямку. Остаточні дані встановлюються.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму пролунали кілька вибухів. Відомо, що саме звідси злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

У Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до цих вибухів і кажуть, що «не можуть встановити причину займання». Водночас у відомстві наголосили на важливості «дотримання правил пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

всі статті
Львівський портал