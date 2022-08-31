На оборону Криму росія хоче зігнати строковиків, – розвідка

Вище військове керівництво рф вирішило посилити оборону окупованого Криму 1200 солдатами-строковиками, призваними навіть із москви та санки-петербурга. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Як стало відомо, військові комісаріати вже навіть московської та ленінградської областей, в тому числі москви та санкт-петербурга, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів. Призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями будуть комплектуватися військові частини, дислоковані в Криму», – кажуть у розвідці.

Крім того, російське військове керівництво взялося за доукомплектування частин зс рф, розташованих в окупованому Криму, та посилення оборони півострова. Для цього командувач Південного військового округу генерал Алєксандр Дворніков, так званий «сирійський м’ясник», який тимчасово командував й «спецоперацією» в Україні, вирішив відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

Таким чином, вважають в українській розвідці, на солдатах строкової служби кремль хоче ще й зекономити кошти. Оскільки на території захопленого Криму бойових дій поки немає, то військовим не пропонують підписувати контракт.

«1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук партизанів за зарплату строковика, а це близько 5000 рублів (близько 82 доларів). Економія державних російських коштів також відбудеться і через невиплату компенсації при загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях російська федерація заперечує», – пояснюють українські розвідники.

Нагадаємо, 9 серпня на військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму пролунали перші вибухи. Тоді було пошкоджено аеродром «Саки» та знищено щонайменше дев’ять літаків, склад із боєприпасами. Детальніше читайте за цим посиланням.

Після цього випадку у Криму регулярно стається так звана «бавовна», зокрема біля Джанкоя, у Севастополі, біля Керчі.

Нещодавно вище керівництво збройних сил рф наказало окупаційній адміністрації Криму будь-яким способом приховувати вибухи на військових об’єктах. Днями стало відомо, що росія перекидає на півострів нову партію важкої військової техніки.

Додамо, що ще на початку серпня, тобто до старту сезону «бавовни» у Криму, українська розвідка заявляла, що на півострові активізувались партизани й протестні рухи, що свідчить про підготовку півострова до повернення назад до складу України.

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