росіяни перекидають до Криму нову партію військової техніки

У тимчасово окупований Крим росія взялась перекидати нову партію важкої військової техніки. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Так, напередодні біля кримського мосту зафіксовано ешелони військової техніки, яку росія перекидає залізницею на захоплений український півострів.

У колоні ворожої техніки можна побачити танки Т-72 і Т-80, гаубиці «Мста-С» та артилерійські установки «Гвоздика», бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом, а також інженерно-саперні машини.

«Схоже, кацапи вирішили повністю помножити свою армію на нуль», – так прокоментували перекидання нової техніки росіян до Криму у СтратКомі.

Нагадаємо, після численних ударів ЗСУ Антонівський та Дар’ївський мости на Херсонщині пошкоджені настільки, що перекидати важку техніку окупанти наразі не зможуть.

Українські військові тримають ці важливі для ворога переправи під своїм постійним вогневим контролем. Тому навіть їхній ремонт не надто врятує росіян.

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