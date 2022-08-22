Україна здобула 32 медалі на чемпіонатах Європи

Українські спортсмени вибороли 32 медалі за 10 днів на двох чемпіонатах Європи у Римі та Мюнхені. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, з 11 по 21 серпня проходили чемпіонат Європи з водних видів спорту у Римі та мультиспортивний чемпіонат у Мюнхені.

«У столиці Італії відбулись змаганнях з плавання, артистичного плавання та стрибків у воду а в головному місті німецької землі Баварія – мультиспортивний форум, який включав в себе легку атлетику, спортивну гімнастику, академічне веслування, веслування на байдарках і каное, скелелазіння, велоспорт, настільний теніс, триатлон, пляжний волейбол», – зазначили у НОК.

За десять днів змагань українські спортсмени здобули 32 медалі. Зокрема 14 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

Нагадаємо, українські спортсмени Кірілл Болюх та Олексій Середа здобули «срібло» у стрибках у воду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Раніше український дует стрибунів у воду Олексія Середи та Софії Лискун вибороли срібну медаль на чемпіонаті Європи із водних видів спорту.

Також збірна України з плавання здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Плавець Михайло Романчук виграв «золото» на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

19 серпня українські спортсмени здобули вже три медалі з веслування на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Пізніше українські спортсмени здобули четверту медаль з веслування на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Окрім того, українські плавчині вибороли вісім золотих медалей у восьми фіналах чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі.

Згодом українські спортсмени вибороли ще п’ять медалей на чемпіонаті Європи-2022 у синхронному плаванні, веслуванні на каное та байдарках та спортивній гімнастиці.

Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Мультиспортивного чемпіонату Європи у потрійному стрибку! В останньому для себе виступи на турнірі українська легкоатлетка виборола «золото».

Також Україна здобула ще дві медалі на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці. Їхніми авторками стали бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, які виграли «срібло» та «бронзу» на дистанції 400 метрів з бар’єрами.

Окрім того, чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходив у німецькому Мюнхені, завершився перемогою української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх. Вона стала першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.