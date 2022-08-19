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Українські веслувальники вибороли вже три медалі на ЧЄ

Анастасія Диняк

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Українські спортсмени здобули вже три медалі з веслування на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, 25-річна каноїстка Людмила Лузан на дистанції 500 метрів виборола «срібло» та принесла Україні першу медаль у веслуванні на байдарках і каное на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Другу медаль принесла Наталія Лагутенко. На веслувальному каналі Обершляйсгайма українка у параканое здобула срібну медаль на дистанції 200 метрів у класі VL3.

Ще одне «срібло» для України здобув параканоїст Владислав Єпіфанов на дистанції 200 метрів у класі VL3.

Нагадаємо, раніше змішаний екіпаж українських паравеслувальників Світлани Богуславської та Ярослава Коюди приніс Україні перемогу у фіналі двійок парних на мультиспортивному чемпіонаті Європи.

Окрім того, українські плавчині вибороли вісім золотих медалей у восьми фіналах чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі.

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