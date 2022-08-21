Українці здобули ще п'ять медалей на чемпіонаті Європи-2022

Українські спортсмени вибороли ще п’ять медалей на чемпіонаті Європи-2022 у синхронному плаванні, веслуванні на каное та байдарках та спортивній гімнастиці. Про це Львівському порталу повідомили у НОК України.

Два «срібла» здобули веслувальниця Людмила Лузан та гімнаст Ілля Ковтун.

Дворазова медалістка Олімпійських ігор у Токіо Людмила Лузан стала срібною призеркою в каное-одиночці на дистанції 200 м і таким чином здобула вже третю для себе і сьому для України нагороду у веслуванні на байдарках і каное на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені.

19-річний Ілля Ковтун посів друге місце у вправах на брусах, отримавши таку ж суму балів, як і британець Джо Фрейзез (15,333). Тому переможця визначали за додатковим показником, оцінкою за виконання, яка вищою була у представника Великої Британії.

Для Ковтуна це перша в окремих видах і друга загалом в кар’єрі медаль на чемпіонатах Європи.

Три срібні нагороди дістались:

Олександру Горшковозову та Олегу Колодію– стрибки у воду. Спортсмени стали третіми у змаганнях синхронних пар на трампліні 3 м, набравши 384,39 бали.

Ігорю Радівілову – спортивна гімнастика. За два стрибки він набрав 14,899 бала і всього 0,084 бала програв переможцю Джейку Джарману з Великої Британії та срібному призеру Артуру Давтяну з Вірменії, які отримали однакову оцінку 14,983.

Для 29-річного Радівілова, уродженця Маріуполя, це вже 12 в кар’єрі нагорода на чемпіонатах Європи.

Людмила Бабак – веслування на байдарках і каное. Спортсменка стала третьою в каное-одиночці на дистанції 5000 м і таким чином принесла Україні восьму нагороду на Євро-2022.

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