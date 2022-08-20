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Українка Бех-Романчук здобула «золото» Євро у потрійному стрибку

Ольга Денисяка

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Марина Бех-Романчук – чемпіонка Мультиспортивного чемпіонату Європи у потрійному стрибку! В останньому для себе виступи на турнірі українська легкоатлетка виборола «золото». Про це повідомляє Суспільне.

Українська легкоатлетка закінчувала для себе виступи на Мультиспортивному Євро. Це був четвертий поспіль день зі стартом від Бех-Романчук: перші два дні вона проводила у кваліфікаціях. А у третій день зупинилася у кроці від першої медалі на турнірі, посівши четверте місце у стрибках у довжину.

Здобути медаль на Євро Бех-Романчук мала можливість ще у потрійному стрибку. У цьому легкоатлетичному виді вона дебютувала на міжнародних турнірах лише у 2022 році, але вже мала досвід здобуття нагород: «срібла» ЧС у приміщенні та етапу Діамантової ліги в Досі.

До фіналу Бех-Романчук підходила у статусі однієї з претенденток на перемогу. У кваліфікації вона показала результат 14.36 метрів – випередили її лише німкеня Ніль Екхардт-Ноак та представниця Португалії Патрісія Мамона.

Проте у фіналі Бех-Романчук без шансів для суперниць стала чемпіонкою Європи! Вже у першому стрибку вона показала результат 14.81 метрів – новий рекорд сезону в Європі. А перевага після першого раунду стрибків над найближчою переслідувачкою Патрісією Мамоною складала 55 (!) сантиметрів.

Українська легкоатлетка лідирувала упродовж усього фіналу. А у п’ятому стрибку вдруге побила рекорд сезону, стрибнувши за 15 метрів – 15.02 м.

Потрійний стрибок. Жінки, фінал:

  1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 15.02 м
  2. Крістійна Мякеля (Фінляндія) – 14.64 м
  3. Ханна Міненко (Ізраїль) – 14.45 м

Це четверта медаль України на Мультиспортивному Євро у легкій атлетиці. Другу та третю нагороду упродовж дев’ятого змагального дня здобули бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова.

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