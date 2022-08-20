Українські веслувальниці стали чемпіонками Європи-2022

Українські спортсмени здобули четверту медаль з веслування на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули «золото» у фіналі в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Це вже четверта медаль України з веслування на Євро.
Нагадаємо, раніше 25-річна каноїстка Людмила Лузан на дистанції 500 метрів виборола «срібло» та принесла Україні першу медаль у веслуванні.
Другу медаль принесла Наталія Лагутенко. На веслувальному каналі Обершляйсгайма українка у параканое здобула срібну медаль на дистанції 200 метрів у класі VL3.
Ще одне «срібло» для України здобув параканоїст Владислав Єпіфанов на дистанції 200 метрів у класі VL3.
Окрім того, змішаний екіпаж українських паравеслувальників Світлани Богуславської та Ярослава Коюди приніс Україні перемогу у фіналі двійок парних на мультиспортивному чемпіонаті Європи.
У Римі українські плавчині вибороли вісім золотих медалей у восьми фіналах чемпіонату Європи з водних видів спорту.
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Ольга Денисяка