Бігунки Ткачук і Рижикова здобули «срібло» та «бронзу» Євро-2022

Україна здобула ще дві медалі на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці. Їхніми авторками стали бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, які виграли «срібло» та «бронзу» на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Про це повідомляє Суспільне.

Рижикова та Ткачук були одними з головних претенденток на подіум перед стартом чемпіонату Європи з легкої атлетики. За результатами українки поступалися лише нідерландці Фемке Бол – бронзовій призерці Олімпіади-2020 та чемпіонату світу-2022, що минув у Юджині.

Свій статус претенденток на медалі українські бігунки підтвердили вже у півфіналі. Рижикова показала другий загальний час у кваліфікації, а Ткачук – четвертий, поступившись ще й фінці Війви Лехікойнен.

Саме між двома українками та Лехікойнен мала зосередитися боротьба за розподіл медалей у фіналі Євро-2022. Рижикова обрала для старту п’яту доріжку, а Ткачук – сьому.

У фіналі ж Ткачук випередила Рижикову, фінішувавши переможницею у боротьбі за «срібло». А ось Рижикова стала бронзовою призеркою.

Чемпіонкою 400-метрівки з бар’єрами стала Фемке Бол, яка пробігла з результатом 52.67 – новий рекорд чемпіонатів Європи.

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Біг на 400 м/б. Жінки, фінал

Фемке Бол (Нідерланди) – 52.67 секунд Вікторія Ткачук (Україна) – 54.30 сек Анна Рижикова (Україна) – 54.86 сек

Це друга та третя медалі України на Мультиспортивному Євро у легкій атлетиці. Автором першої нагороди став Андрій Проценко – «бронза» у чоловічих стрибках у висоту. Володаркою четвертої нагороди стала Марина Бех-Романчук.

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