Українець Михайло Романчук знову став чемпіоном Європи з плавання

Михайло Романчук став чемпіоном Євро-2022 з водних видів спорту. Це перша «золота» медаль України в плаванні на турнірі. Про це повідомляє Суспільне.

Збірна України з плавання здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Плавець Михайло Романчук виграв «золото» на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Романчук проводив другий для себе фінал на Євро-2022. Першим фінальним виступом для нього став заплив на дистанції 800 метрів вільним стилем, на якому він сенсаційно опинився за межами подіуму, посівши четверте місце.

До фіналу 1500-метрівки вільним стилем Романчук кваліфікувався з найкращим часом. Однак мав серйозну конкуренцію за нагороди: крім Грегоріо Палтріньєрі, який став чемпіоном на 800-метрівці, опонентом українця був і німець Флоріан Веллбрук, який пропускав цю дистанцію.

Як на 800-метрівці, до фіналу 1500 метрів Романчук підходив у статусі чинного чемпіона Європи. І підтверджував свій статус на першій половині дистанції, випереджаючи і Палтріньєрі, і француза Джолі. На другій половині дистанції Романчук не лише втримав перевагу над суперниками, але й збільшив її. У підсумку час українця склав 14:36.10 хв, а він захистив звання чемпіона Європи.

Чемпіонат Європи-2022. 1500 м, вільний стиль (чоловіки):

Михайло Романчук (Україна) – 14:36.10 Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) – 14:39.79 Дам’єн Джолі (Франція) – 14:50.86

Це друге поспіль «золото» Романчука на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. І перша золота нагорода для України на Євро-2022 саме у плаванні.

Романчук також побив рекорд України, який йому належав. У 2018 році він проплив дистанцію за 14:36.88 хвилин – покращення на 0.78 секунд.

Хто такий Михайло Романчук

26-річний український плавець, родом із Рівного, представляє Хмельницьку область. Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 у плавання в басейні: «срібло» – 1500 м, вільний стиль, «бронза» – 800 м, вільний стиль.

Чотириразовий призер чемпіонатів світу: два «срібла» на 1500 м вільним стилем (2017, 2019), «бронза» на 800 м вільним стилем (2022), а також «бронза» на відкритій воді (2022).

Чемпіон світу-2018 на короткій воді (1500 м, вільний стиль). Чотириразовий чемпіон Європи на довгій воді (2018, 2020), чемпіон Європи-2017 на короткій воді.

Як повідомляв Львівський портал, український дует стрибунів у воду Олексія Середи та Софії Лискун посів друге місце на чемпіонаті Європи із водних видів спорту.

До цього українські синхроністки забрали все «золото» на ЧЄ з водних видів спорту у Римі.

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