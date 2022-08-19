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Стрибуни у воду Середа та Болюх стали віцечемпіонами Європи

Анастасія Диняк

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Українські спортсмени Кірілл Болюх та Олексій Середа здобули «срібло» у стрибках у воду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, Кірілл Болюх та Олексій Середа стали наймолодшими серед фіналістів у змаганнях синхронних пар на вишці 10 метрів.

«Наймолодші серед фіналістів наші спортсмени  мали найскладнішу програму і програли лише 2,46 бала переможцям представникам Великобританії», – зазначили у НОК України.

Зазначимо, для обох спортсменів це вже друга нагорода на цьогорічному чемпіонаті.

Раніше український дует стрибунів у воду Олексія Середи та Софії Лискун вибороли срібну медаль на чемпіонаті Європи із водних видів спорту.

Також збірна України з плавання здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Плавець Михайло Романчук виграв «золото» на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

19 серпня українські спортсмени здобули вже три медалі з веслування на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Окрім того, українські плавчині вибороли вісім золотих медалей у восьми фіналах чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі.

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