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Стрибуни у воду Лискун та Середа – віцечемпіони Європи-2022

Андрій Котенський

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Український дует стрибунів у воду Олексія Середи та Софії Лискун зупинилися за крок від перемоги на чемпіонаті Європи із водних видів спорту, що триває у Римі, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

У змаганнях синхронних стрибків змішаних пар на вишці 10 м, наша пара набравши суму 298.59 балів, посіла друге місце.

Перемогу святкувала пара синхроністів із Великої Британії, яка випередили наш дует менше як на 2 бали, замкнули трійку господарі змагань – Італійці.

Як відомо, саме у такому складі наш мікст здобув срібло й на нещодавньому чемпіонаті світу у Будапешті, де кращими були лише представники Китаю.

Варто додати, що це вже друга нагорода України в стрибках у воду на чемпіонаті Європи у Римі. Напередодні наші стрибуни здобули «срібло» у командній першості.

До цього Українські синхроністки забрали все «золото» на ЧЄ з водних видів спорту у Римі.

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