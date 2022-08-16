Зеленський відповів на петицію щодо дозволу виїзду чоловіків

У відповідь на петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловіків без військового досвіду президент Володимир Зеленський нагадав, що, згідно з законом, захист суверенітету України є обов’язком громадян, а права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті глави держави.

Петицію до президента ще 19 травня створила громадянка Юлія Булавіна. У ній вона вимагала скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком 18-60 років без військового досвіду. Петицію підписали більше 27 тисяч українців.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що захист Батьківщини — є обов’язком громадян України.

«Стосовно порушеної у петиції ініціативи щодо залучення до захисту України лише осіб, які мають військовий досвід, вкотре зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. За статтею 65 Основного Закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України. Громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим станом, місцем проживання, за мовними або іншими ознаками, зокрема професійною приналежністю».

Нагадаємо, воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів, тобто триватиме він наразі до 21 листопада. Також продовжили й загальну мобілізацію.

Раніше представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан в Україні продовжать одразу на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

Раніше в Україні набув чинності закон, який дає відтермінування від призову на військову службу учнях професійно-технічних училищ та їхніх викладачів.

Зазначимо, ще у квітні Верховна Рада визначила, що підставами для відстрочки від мобілізації та звільнення з військової служби під час дії воєнного стану є:

вагітність;

відпустка для догляду за дитиною

звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

виховання неповнолітньої дитини самостійно.

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