В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 21 листопада. Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів, тобто триватиме він наразі до 21 листопада.

Також продовжили й загальну мобілізацію.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого. Потім термін його дії Верховна Рада продовжувала декілька разів.

Раніше представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан в Україні продовжать одразу на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.