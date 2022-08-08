Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити безпекову місію на ЗАЕС

Україна закликала ООН та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направити безпекову місію на Запорізьку АЕС, а також повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, Лубінець наголошує, що дії росії щодо ЗАЕС прирівнюються до «акту ядерного тероризму». За словами омбудсмена, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтверджував порушення низки основоположних принципів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Зокрема порушення фізичної цілісності об’єкта, його постійна працездатність, стабільний персонал, безперебійне живлення та можливість здійснення радіаційного моніторингу.

Через загрозу перебування росіян на території ЗАЕС, Україна закликає ООН та МАГАТЕ направити туди безпекову місію, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки ЗАЕС та мешканцям Енергодару для обслуговування станції.

«Лише такі рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів, доля яких залежить сьогодні і від нашої сміливості боротися із російською агресією і разом протистояти ядерному тероризму», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські війська знову обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. На станції пояснюють, що тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудив Євросоюз.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати доступ до Запорізької АЕС для фахівців Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) після чергового обстрілу станції російськими загарбниками.

Тепер керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

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