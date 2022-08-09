росія почала процес підключення ЗАЕС до Криму

Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української, повідомив президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.

«Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС.

Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під’єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.

Це їхній план, і вони почали його реалізувати», – повідомив Петро Котін.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Українське МЗС рішуче засудило дії російських військ на території захопленої Запорізької АЕС і закликало світову спільноту негайно вжити заходів, аби примусити рф звільнити станцію.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Станом на суботу, 6 серпня, працівники ЗАЕС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, хоча самі можуть опинитись у небезпеці, якщо окупанти знову відкриють вогонь, адже російські війська зайняли усі підвали на станції. Цього ж дня стало відомо, що росія хоче відрізати ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь.

Європейський Союз вже засудив військову діяльність росіян навколо ЗАЕС, підкресливши, що рф вкотре нехтує міжнародними нормами.

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