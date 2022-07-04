ЗСУ показали роботу HIMARS на Запорізькому напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото і відео, на яких показав «бойову роботу» американських реактивних систем залпового вогню HIMARS на Запорізькому напрямку. Про це йдеться у Facebook Генштабу.

«Запорізький напрямок. HIMARS продовжують демілітаризацію російської окупаційної армії. Разом переможемо!», – йдеться в повідомленні. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зазначимо, що 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну вже прибули перші американські системи HIMARS.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS США анонсували на початку червня у межах нового пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи.

Тоді у Пентагоні казали, що українським військовим потрібно три тижні, щоб навчитись використовувати та обслуговувати HIMARS.

Додамо, що паралельно зі американськими HIMARS Великобританія заявила, що дасть Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, якщо наприкінці травня українські військові на передовій воювали трьома видами іноземної артилерії калібру 155 мм, то на початку червня – уже п’ятьма. Снаряди цього калібру у ЗСУ вже на 10% переважають над радянськими запасами великого калібру.

Поставити свої гаубиці Zuzana 2. має і Словаччина. Ця країна також передала Україні п’ять гелікоптерів.

Україна має понад 50 гармат інших значних калібрів, близько 250 бронемашин західних зразків, сотні безпілотників, а також ракетні комплекси Harpoon для охорони морського узбережжя. Детальніше про оновлений арсенал зброї ЗСУ читайте за цим посиланням.

Втім для переходу в контратаку Збройні Сили України потребують суттєво більше систем залпового вогню зразка НАТО і боєприпасів до них, бронетехніки, а також літаків і ППО

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