Хакери Anonymous кажуть, що зламали систему відеоспостереження Кремля

Хакери під ніком Thblckrbbtworld, що працюють від імені Anonymous, заявили, що зламали систему відеоспостереження Кремля. Про це група написала у своєму Twitter’i.

«Ми не зупинимося, поки не розкриємо всі ваші таємниці. Ви не зможете зупинити нас. Тепер ми всередині замку, Кремль», – кажуть хакери.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: “We won’t stop until we reveal all of your secrets. You won’t be able to stop us. “Now we’re inside the castle, Kremlin.” #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 6, 2022