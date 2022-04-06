Хакери Anonymous кажуть, що зламали систему відеоспостереження Кремля

Хакери під ніком Thblckrbbtworld, що працюють від імені Anonymous, заявили, що зламали систему відеоспостереження Кремля. Про це група написала у своєму Twitter’i.

«Ми не зупинимося, поки не розкриємо всі ваші таємниці. Ви не зможете зупинити нас. Тепер ми всередині замку, Кремль», – кажуть хакери.

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день вторгнення в Україну, міжнародна група хакерів Anonymous оголосила кібервійну проти влади росії. Відразу після цього вони записали відеозвернення до володимира путіна, у якому заявили, що розкриють кожен скелет у його шафах.

Дотепер Anonymous вже взламували низку сайтів російських держструктур, злили в мережу персональні дані про їхніх працівників, втручалися в трансляцію росТБ, зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ 360 тисяч файлів.

Нещодавно хакери оприлюднили скан наказу т.в.о міністра оборони рф Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких «українські військові» нібито знущаються над «російськими військовополоненими».

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