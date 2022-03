Anonymous зламали сайт Роскомнагляду та виклали 360 тисяч файлів

Хакери Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ 360 тисяч файлів. Про це повідомили в Твіттері Anonymous.

«Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів», – йдеться в повідомленні.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh

