Anonymous зламали сайт Роскомнагляду та виклали 360 тисяч файлів

Хакери Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ 360 тисяч файлів. Про це повідомили в Твіттері Anonymous.
«Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів», – йдеться в повідомленні.
JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh
— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 10, 2022
Напередодні хакери Anonymous зламала трансляцію на державних каналах у Росії і показала кадри війни в Україні.
Нагадаємо, 25 лютого група Anonymous оголосила кібервійну проти російської влади і почали взламувати ресурси, що мають стосунок до Кремля.
Згодом хакерське угруповання заявило, що розкриє кожен скелет у шафах Володимира Путіна та «заткнуть рот його брудними грошима». При цьому вони закликали політика добровільно піти у відставку.
Також хакери втрутилися в систему управління супутниками Роскосмосу, через що Росія втратила можливість контролювати свої супутники.
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Ольга Денисяка