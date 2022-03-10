Anonymous зламали сайт Роскомнагляду та виклали 360 тисяч файлів

Хакери Anonymous зламали базу даних Роскомнагляду та виклали у відкритий доступ 360 тисяч файлів. Про це повідомили в Твіттері Anonymous.

«Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів», – йдеться в повідомленні.



Напередодні хакери Anonymous зламала трансляцію на державних каналах у Росії і показала кадри війни в Україні.

Нагадаємо, 25 лютого група Anonymous оголосила кібервійну проти російської влади і почали взламувати ресурси, що мають стосунок до Кремля.

Згодом хакерське угруповання заявило, що розкриє кожен скелет у шафах Володимира Путіна та «заткнуть рот його брудними грошима». При цьому вони закликали політика добровільно піти у відставку.

Також хакери втрутилися в систему управління супутниками Роскосмосу, через що Росія втратила можливість контролювати свої супутники.

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