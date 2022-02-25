Хакери зламали сайт Міноборони РФ і злили імена та телефони співробітників

Група хакерів Anonymous зламала сайт Міністерства оборони Російської Федерації і злила персональні дані про його працівників. Про це у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Anonymous зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників. І це тільки початок», – написав Федоров.

Він також додав, що з 24 лютого, коли Росія напала на Україну, сайт Міноборони РФ перестав працювати і не відновив свою роботу дотепер.

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Нагадаємо, 25 лютого група Anonymous оголосила, що веде кібервійну проти російської влади. Першим «ліг» сайт пропагандистського каналу Russia Today.

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