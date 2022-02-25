ОСТАННІ НОВИНИ

Хакери зламали сайт Міноборони РФ і злили імена та телефони співробітників

Наталя Дуляба

|

Група хакерів Anonymous зламала сайт Міністерства оборони Російської Федерації і злила персональні дані про його працівників. Про це у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Anonymous зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників. І це тільки початок», – написав Федоров.

Він також додав, що з 24 лютого, коли Росія напала на Україну, сайт Міноборони РФ перестав працювати і не відновив свою роботу дотепер.

Реклама партнерів

Нагадаємо, 25 лютого група Anonymous оголосила, що веде кібервійну проти російської влади. Першим «ліг» сайт пропагандистського каналу Russia Today.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів