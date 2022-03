Хакери Anonymous зламали державні канали в Росії

6 березня хакери Anonymous зламала трансляцію на державних каналах у Росії і показала кадри війни в Україні. Про це йдеться на сторінці міжнародної організації у Twitter’і.

«Хакерський колектив Anonymous російські стрімінгові сервіси Wink і Ivi (як Netflix) і телеканали «Росія 24», «Перший канал», «Москва 24», щоб транслювати кадри війни з України», – повідомила організація.

На опублікованому відео видно, що після хакерської атаки на російських телеканалах показують те, що відбувається в Україні.

Також замість трансляції з’являється повідомлення про те, що «звичайні росіяни проти війни» в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP

MORE: The Russia Today (RT) France channel was also hacked on the Russian Express satellite. #OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/JOF3slS0d1

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 6, 2022