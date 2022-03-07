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Хакери Anonymous зламали державні канали в Росії

Наталя Дуляба

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6 березня хакери Anonymous зламала трансляцію на державних каналах у Росії і показала кадри війни в Україні. Про це йдеться на сторінці міжнародної організації у Twitter’і.

«Хакерський колектив Anonymous російські стрімінгові сервіси Wink і Ivi (як Netflix) і телеканали «Росія 24», «Перший канал», «Москва 24», щоб транслювати кадри війни з України», – повідомила організація.

На опублікованому відео видно, що після хакерської атаки на російських телеканалах показують те, що відбувається в Україні.

Також замість трансляції з’являється повідомлення про те, що «звичайні росіяни проти війни» в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

Нагадаємо, 25 лютого група Anonymous оголосила кібервійну проти російської влади і почали взламувати ресурси, що мають стосунок до Кремля.

Згодом хакерське угруповання заявило, що розкриє кожен скелет у шафах Володимира Путіна та «заткнуть рот його брудними грошима». При цьому вони закликали політика добровільно піти у відставку.

Також хакери втрутилися в систему управління супутниками Роскосмосу, через що Росія втратила можливість контролювати свої супутники.

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