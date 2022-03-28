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Anonymous оприлюднив наказ рф про створення фейків щодо полонених

Андрій Котенський

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Хакери групи Anonymous оприлюднили скан наказу т.в.о міністра оборони РФ Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких «українські військові» нібито знущаються над «російськими військовополоненими». Про це йдеться у повідомленні Anonymous у Twitter, пише Українська правда.

В оприлюдненій копії документу йдеться про створення матеріальів брехливої кремлівської пропаганди.

«Створити і поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдського ставлення військовослужбовців Збройних сил України та націоналістичних формувань на території України стосовно полонених, котрі висловили власне бажання здатися в полон.

Створити і поширити серію графічних матеріалів, із доказами фактів використання підставних осіб під час зйомок брифінгів службовців збройних сил рф, які опинилися в полоні. Також, спростувати факт залучення ЗС РФ військовослужбовців, що несуть військову службу по призову», – йдеться в оприлюдненому документі.

Причиною таких заходів у наказі вказали те, що в соцмережах поширюють відео нормального поводження українських військових із російськими полоненими. Мовляв, солдати окупаційних військ РФ можуть після перегляду таких відео бути більш схильними здатися в полон.

Також Булгаков наказує долучити безпідставні твердження до цих фейків про порушення українськими військовими Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Наказ видано й підписано 21 березня.

Цей наказ також може свідчити про неправдивість заяв російської влади, що з міністром оборони Сергієм Шойгу «все гаразд і він продовжує виконувати обов’язки», адже наразі накази міністерства підписує тимчасовий виконувач обов’язків.

Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Що було раніше: Увечері 27 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни будуть поширювати фейкові відео, на яких люди, переодягнені в українську військову уніформу будуть вдавати жорстоке поводження з людьми, що виглядають як російські військовополонені.

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