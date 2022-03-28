Anonymous оприлюднив наказ рф про створення фейків щодо полонених

Хакери групи Anonymous оприлюднили скан наказу т.в.о міністра оборони РФ Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких «українські військові» нібито знущаються над «російськими військовополоненими». Про це йдеться у повідомленні Anonymous у Twitter, пише Українська правда.

В оприлюдненій копії документу йдеться про створення матеріальів брехливої кремлівської пропаганди.

«Створити і поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдського ставлення військовослужбовців Збройних сил України та націоналістичних формувань на території України стосовно полонених, котрі висловили власне бажання здатися в полон.

Створити і поширити серію графічних матеріалів, із доказами фактів використання підставних осіб під час зйомок брифінгів службовців збройних сил рф, які опинилися в полоні. Також, спростувати факт залучення ЗС РФ військовослужбовців, що несуть військову службу по призову», – йдеться в оприлюдненому документі.

Причиною таких заходів у наказі вказали те, що в соцмережах поширюють відео нормального поводження українських військових із російськими полоненими. Мовляв, солдати окупаційних військ РФ можуть після перегляду таких відео бути більш схильними здатися в полон.

Також Булгаков наказує долучити безпідставні твердження до цих фейків про порушення українськими військовими Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Наказ видано й підписано 21 березня.

Цей наказ також може свідчити про неправдивість заяв російської влади, що з міністром оборони Сергієм Шойгу «все гаразд і він продовжує виконувати обов’язки», адже наразі накази міністерства підписує тимчасовий виконувач обов’язків.

Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

Що було раніше: Увечері 27 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни будуть поширювати фейкові відео, на яких люди, переодягнені в українську військову уніформу будуть вдавати жорстоке поводження з людьми, що виглядають як російські військовополонені.

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