У вівторок, 8 лютого, у Львові запрацював центр рекрутингу територіальної оборони. Його створили, аби охочі могли більше дізнатися про тероборону та їм було простіше записатися в резерв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Центр діє на другому поверсі Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, що на вул. Пекарській, 41. Тут передбачили робочі місця для двох фахівців 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Один із них консультує й надає довідкову інформацію щодо вступу до територіальної оборони, допомагає з оформленням необхідних документів. Інший фахівець безпосередньо приймає ці документи.

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Охочі львів’яни можуть прийти сюди та написати заяву на вступ до територіальної оборони. Всю актуальну інформацію можна отримати за коротким номером Гарячої лінії міста 1580 з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 17:00 год. За таким же графіком працює й центр рекрутингу.

До слова, невдовзі у центрі також буде змога отримати довідки від нарколога, психотерапевта та фтизіатра, які потрібні для служби в резерві Збройних сил України. Тому щоп’ятниці тут будуть працювати медики – буде надана частина медичної підтримки.

Оновлений та скорочений список документів, які потрібні для підписання контракту в резерві, доступний за цим посиланням. Більше інформації про територіальну оборону та вступ до резервної служби у Збройних силах України – на офіційній Facebook-сторінці 103-ї окремої бригади, а також на офіційному сайті бригади.

Нагадаємо, як писав Львівський портал на Львівщині триває формування складу бригад територіальної оборони, тож мешканців області запрошують на службу за контрактом.

Також вже цієї суботи, 12 лютого, львів’ян та всіх охочих кличуть на вишкіл, аби підготуватись до можливих бойових дій.

Додамо, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони. Зараз Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну.

Серед них – навчання мешканців бойовим умінням та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області. Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони.

З кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що нове вторгнення Росії в Україну, за одним зі сценаріїв, може статися 20 лютого. Якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат окупанти далі не підуть

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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Фото: Ірина Середа