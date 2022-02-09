У «Дії» пояснили, чому для довідки про несудимість потрібна російська мова

Українці активно скаржаться на вимогу вводити своє прізвище, ім’я та по батькові російською мовою при отриманні довідки про несудимість у «Дії». Водночас у сервісі кажуть, що такі дані, отримані недержавною мовою, дозволяють точно ідентифікувати особу і навіть запобігти поширенню фейків. Про це повідомляє Львівський портал.

Функцію генерування довідки про несудимість у застосунку «Дія» запустили 8 лютого. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що тепер цю довідку українці зможуть отримати «у кілька кліків».

Втім невдовзі з’ясувалось, що при подачі заявки на отримання цієї довідки додаток вимагає, аби особа ввела своє прізвище, ім’я та по батькові російською мовою. Це неабияк обурило українців, які висловились проти використання мови окупанта, тим паче у документах.

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Таку позицію підтримав і відомий львівський активіст Святослав Літинський, який через суд домігся скасування регіональної мови у низці областей. Так, він також виграв суд у МВС України і довів, що для довідки про несудимість не потрібно прізвище ім’я по батькові вносити російською мовою. Однак зараз це судове рішення міністерство оскаржує.

Офіційної реакції на вимогу використовувати російську мову при подачі заявки на довідку про несудимість у «Дії» певний час не було. Втім оскільки користувачі соцмереж неодноразово вимагали пояснень, то представники сервісу таки її надали.

Так, у «Дії» кажуть, що персональні дані, введені російською мовою, дозволяють більш точно ідентифікувати особу та навіть запобігти поширенню фейків.

«Сама заява формується українською мовою. Проте дійсно на першому кроці необхідно ввести свої дані російською. Річ у тім, що накопичувати відомості в персональному обліку більшості громадян почали ще за радянських часів. Тоді документи складалися переважно російською мовою, особливо ті, які пов’язані зі злочинністю. Оскільки сьогодні переважна частина українців ще користується паспортами-книжечками, то ПІБ там вказані двома мовами. Тому такий запит дає змогу більш точно ідентифікувати особу в персонально-довідковому обліку та запобігти поширенню неточної чи неправдивої інформації», – таке пояснення дають у «Дії».

Відповіді адміністраторів «Дії» на офіційній сторінці у Facebook. Натисніть на зображення для збільшення

Нагадаємо, віднедавна у «Дії» суттєво розширили перелік послуг. Тут підприємці можуть не тільки сплачувати податки та збори, переглядати декларації та розрахунки за минулі періоди, але й подати річну декларацію.

Також українці зможуть передавати право на користування автомобілем і брати участь в національних опитуваннях. Остання функція, на думку президента Володимира Зеленського, є стартом «цифрового народовладдя».

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