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Для довідки про несудимість у «Дії» треба вводити дані російською

Андрій Котенський

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Щоб згенерувати довідку про несудимість у застосунку «Дія», треба мати російську розкладку клавіатури, адже прізвище ім’я та по батькові доведеться вводити іноземною мовою. Про це повідомляє Львівський портал.

Як відомо, вимога про заповнення частини документів іноземною мовою є незаконною. Про це на своїй сторінці у Facebook нагадав керівництву МВС України відомий львівський активіст Святослав Літинський.

«Для довідки про несудимість не потрібно прізвище ім’я по батькові вносити іноземною мовою. Ми вже виграли суд у МВС України – суд визнав таку вимогу незаконною», – нагадав Святослав Літинський.

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Водночас МВС України подало апеляцію на рішення суду та вимагає залишити чинним скандальне положення, яке зобов’язує українців заповняти дані російською мовою, аби отримати довідку про несудимість .

«У мене таке враження, що Денис Монастирський (міністр внутрішніх справ України – ред.) сказав юристам, що ніколи не буде такого (не використовувати російської – ред.) – і вони оскаржують рішення суду в апеляції», – сказав Святослав Літинський.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у «Дії» відтепер можна згенерувати довідку про несудимість.

У застосунку «Дія» підприємці можуть не тільки сплачувати податки та збори, переглядати декларації та розрахунки за минулі періоди, але й подати річну декларацію.

Також українці зможуть передавати право на користування автомобілем через застосунок «Дія». Послугу вже тестують.

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