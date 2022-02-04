Право на користування авто можна буде передати через «Дію»

Українці зможуть передавати право на користування автомобілем через застосунок «Дія». Послугу вже тестують. Про це на своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запускаємо нову і зручну послугу для всіх водіїв – «шеринг» техпаспорта у за стосунку «Дія». Наприклад, ви зможете поділитись документом зі своїм чоловіком чи дружиною лише за декілька кліків», – повідомив міністр.

Водночас у «Дії» кажуть, що послуга називатиметься «належний користувач». Її вже тестують.

«Ця послуга стане вам в пригоді, зважаючи на нові правила для водіїв та появу фото- та відеофіксації. З належним користувачем відповідальність за порушення ПДР нестиме саме водій авто, а не власник. Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж онлайн у кабінеті водія. Зараз ми тестуємо можливість зробити це в «Дії» за кілька кліків», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

Додамо, що свідоцтво про реєстрацію автомобіля буде відображатися як у власника, так і в належного користувача у «Дії».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.