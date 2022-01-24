ФОПам дозволили подавати річну декларацію в «Дії»: інструкція

Відтепер у застосунку «Дія» підприємці можуть не тільки сплачувати податки і збори, переглядати декларації та розрахунки за минулі періоди, але й подати річну декларацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Від 22 січня ФОПам 1-3 груп відкрили можливість подачі річної декларації у застосунку «Дія». Це максимально спростить процес для підприємців.

У Міністерстві цифрової політики зазначають, що усі дані та суми в декларації редагуються. Рядять уважно перевіряти та виправляти їх за необхідності.

Внизу під кнопкою «Підписати та надіслати» можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.

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Інструкція для ФОПів 1 та 2 груп:

У застосунку «Дія» у розділі «Послуги» оберіть «Податки ФОП»

Натисніть «Декларації»

Введіть суму доходу за рік

Введіть контактні дані

«Дія» заповнить дані про Єдиний податок та Єдиний соціальний внесок.

Підпишіть декларацію «Дія.Підписом».

Інструкція для ФОПів 3 групи:

У застосунку «Дія» у розділі Послуги оберіть «Податки ФОП»

Натисніть «Декларації»

Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. «Дія» зробить запит до Податкової на декларацію за три квартали і підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців. Загальна сума доходу рахується шляхом додавання суми задекларованого за 9 місяців доходу та вказаного доходу за 4 квартал.

Введіть контактні дані

Сума податку до сплати сформується автоматично, а дані про Єдиний соціальний внесок заповнить «Дія»

Підпишіть декларацію «Дія.Підписом».