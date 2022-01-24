ФОПам дозволили подавати річну декларацію в «Дії»: інструкція

Відтепер у застосунку «Дія» підприємці можуть не тільки сплачувати податки і збори, переглядати декларації та розрахунки за минулі періоди, але й подати річну декларацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
Від 22 січня ФОПам 1-3 груп відкрили можливість подачі річної декларації у застосунку «Дія». Це максимально спростить процес для підприємців.
У Міністерстві цифрової політики зазначають, що усі дані та суми в декларації редагуються. Рядять уважно перевіряти та виправляти їх за необхідності.
Внизу під кнопкою «Підписати та надіслати» можна завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля.
Інструкція для ФОПів 1 та 2 груп:
- У застосунку «Дія» у розділі «Послуги» оберіть «Податки ФОП»
- Натисніть «Декларації»
- Введіть суму доходу за рік
- Введіть контактні дані
- «Дія» заповнить дані про Єдиний податок та Єдиний соціальний внесок.
- Підпишіть декларацію «Дія.Підписом».
Інструкція для ФОПів 3 групи:
- У застосунку «Дія» у розділі Послуги оберіть «Податки ФОП»
- Натисніть «Декларації»
- Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів — потрібно внести суму доходу лише за 4 квартал. «Дія» зробить запит до Податкової на декларацію за три квартали і підтягне суму задекларованого доходу за 9 місяців. Загальна сума доходу рахується шляхом додавання суми задекларованого за 9 місяців доходу та вказаного доходу за 4 квартал.
- Введіть контактні дані
- Сума податку до сплати сформується автоматично, а дані про Єдиний соціальний внесок заповнить «Дія»
- Підпишіть декларацію «Дія.Підписом».
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Оксана Попович