Цифрове народовладдя від Зеленського: у «Дії» запустили опитування

Відтепер у застосунку «Дія» запустили опитування українців. На думку Володимира Зеленського, така функція є стартом «цифрового народовладдя» в Україні. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Так, онлайн-опитування у «Дії» стали доступні з 8 лютого. Наразі вони пов’язані з можливостями додатку та доступних у ньому послуг, але в майбутньому опитування будуть стосуватися й інших питань життєдіяльності держави.

Запуск цих опитувань презентував сам Володимир Зеленський під час Дія.Саміту. Він наголосив, що онлайн-опитування – це «масштабний інструмент електронної демократії» та навіть початок «цифрового народовладдя» в Україні.

«У «Дії» запускаємо послугу «Опитування» – перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення для держави, можливість швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу й реальних цифр. А для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя», – сказав глава держави.

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Зараз у за стосунку доступні два опитування: про те, яка послуга у «Дії» є найкориснішою для українців, а також щодо назви нової президентської програми. Йдеться про видачу безкоштовних смартфонів для вакцинованих пенсіонерів. Участь в обох опитуваннях вже взяли понад 300 тисяч людей.

«Обирайте свій варіант, дивіться, як працює електронна демократія в «Дії», впливайте на розвиток цифрової держави», – закликав українців Володимир Зеленський.

Зазначимо, для того, аби у вашій «Дії» з’явилась опція «Опитування», спробуйте оновити за стосунок.

Нагадаємо, віднедавна у «Дії» суттєво розширили перелік послуг. Тут підприємці можуть не тільки сплачувати податки та збори, переглядати декларації та розрахунки за минулі періоди, але й подати річну декларацію.

Також українці зможуть передавати право на користування автомобілем і навіть згенерувати довідку про несудимість. Однак для того, аби отримати цей документ, прізвище ім’я та по батькові доведеться вводити російською мовою.

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