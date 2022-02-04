Головний медик Львівщини розповів, коли чекати піку Covid-19

На Львівщині продовжує лютувати коронавірус, хворих не меншає, а наповненість лікарень з кожним днем зростає. Втім наразі це ще не пік Covid-19. Найбільший сплеск прогнозують у другій половині лютого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис каже, що за останню добу Львівщина перевищила два показники МОЗ: виявлення нових covid-хворих (28% при нормі 20%) та рівня госпіталізацій на 100 тис. населення (71 при нормі 60).

Епідситуація в області погіршується, проте піку захворюваності, на думку медика, варто чекати через два тижні, тобто у другій половині лютого.

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«Якщо взяти до уваги, що на території Львівщини з 31 січня діють фактично такі ж обмеження, як і в червоній зоні, то вже упродовж двох тижнів можемо вийти на пік. Після того може бути певна стабілізація і зменшення рівня захворюваності», – зауважив Орест Чемерис.

За його словами, кожна хвиля коронавірусу характеризується більш інтенсивним перебігом. Ця хвиля вже перевищила пік попередньої. Так, Львівщина повторила свій covid-рекорд за весь час пандемії: за добу 3 лютого в області виявили 3791 нового хворого. Такий же показник вперше зафіксували 28 січня.

«Проте ми відзначаємо, що дорослі хворіють менше. Бачимо це за кількістю пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. Так, «Омікрон» легше переноситься, бо вражає переважно лише верхні дихальні шляхи, проте все одно може спровокувати інші ускладнення і часто може бути причиною загострення хронічних хвороб», – наголосив головний медик області.

Нагадаємо, вже другий тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 35 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

Додамо, що ця хвиля коронавірусу спровокувала спалах серед дітей. Завантаженість лікарень у Львові сягла рекордних показників, тож там взялися розгортати додаткові місця.

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