Через Covid у Львові розгортають додаткові місця у дитячих лікарнях

Міська комісія ТЕБ і НС вирішила розгорнути додаткові місця у дитячій лікарні через високу захворюваність на коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Так, спалах коронавірусу серед дітей не вщухає. У двох львівських лікарнях, які приймають хвору малечу, зараз лежать майже 200 недужих. Тому на засіданні 1 лютого міська комісія ТЕБ і НС вирішила збільшити кількість ліжок у лікарні на Орлика зі 100 до 150.

«Ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування Covid-19. Тепер їх буде 150. Сьогодні у міській лікарні на Орлика лікується 96, а в обласній [ОХМАТДИТ] – ще 102 дітей. Важливо розуміти, що місця також облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми», – наголосив Андрій Садовий.

Зазначимо, що на Львівщині хворих на коронавірус дітей шпиталізують до Львова – у міську лікарню на Орлика та в обласний ОХМАТДИТ. В останній дотепер було 120 місць, проте через високий рівень госпіталізації їхню кількість також вирішили збільшити до 150.

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Медики кажуть: вся малеча є у стані середньої важкості. Найменшому пацієнту виповнилось всього лише 9 днів, ним опікуються в ОХМАТДИТі, наймолодший пацієнт у лікарні на Орлика має два місяці.

За останніми даними, респіраторні захворювання у Львові зараз мають майже 9300 дітей, із них 2588 мають підтверджений коронавірус. 86% учнів 1-4 класів вже перейшли на онлайн-навчання.

Нагадаємо, з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл.

Щодо області, то на дистанційне навчання з 26 січня перевели всі заклади освіти, крім дитсадків.

Як писав Львівський портал, у МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

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