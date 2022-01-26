У двох лікарнях Львівщини завантаженість наближається до 100%

На Львівщині поступово росте завантаженість covid-лікарень. Станом на середу, 26 січня, у стаціонарах знову лікують понад 1,6 тисячі хворих. У шістьох медзакладах ще немає пацієнтів, а дві лікарні майже повністю заповнені пацієнтами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 1886 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 223 хворих, ще 4512 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1606 пацієнт із підтвердженим коронавірусом, 364 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 103 хворих, 32 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 25 лікарні. Їхня завантаженість зараз зросла до 30,5%. При цьому у шістьох медзакладах досі немає жодного пацієнта, а у двох – завантаженість близиться до 100%.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус зараз виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 103 у Рудківській лікарні (100) – 96 у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 143 у Центрі легеневого здоров’я (370) – 246 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 72 у ЛОКЛ (120) – 77 у Лікарні св. Миколая (Дитяча лікарня на Орлика) (100) – 73 у ЛШМД (830) – 193 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 19 у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 75 у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 22 у Стрийській міській лікарні (190) – 96 у Стебницькій міській лікарні (150) – 74 у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 93 у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 76 у Сокальській ЦРЛ (326) – 26 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 2 у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 66 у Золочівській ЦРЛ (210) – 54 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0 у Жовківській ЦРЛ (100) – 0 у Самбірській ЦРЛ (50) – 0 у Буській ЦРЛ (80) – 0 у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0 у Пустомитівській (80) – 0

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 244 677 осіб. Померлих – 6168 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції – 214 385 осіб.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 на Львівщині з 26 січня посилюють карантин, адже область вже відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки.

Останні чотири-п’ять днів поспіль на Львівщині щодня виявляють по 2000-2200 нових хворих на коронавірус. 21 січня в області виявили рекордну за весь час пандемії кількість хворих – 3293. Ця доба була рекордною за рівнем госпіталізації – до лікарень забрали 238 пацієнтів.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили ще 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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