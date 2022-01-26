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У двох лікарнях Львівщини завантаженість наближається до 100%

Аліса Белей

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На Львівщині поступово росте завантаженість covid-лікарень. Станом на середу, 26 січня, у стаціонарах знову лікують понад 1,6 тисячі хворих. У шістьох медзакладах ще немає пацієнтів, а дві лікарні майже повністю заповнені пацієнтами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 1886 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 223 хворих, ще 4512 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1606 пацієнт із підтвердженим коронавірусом, 364 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 103 хворих, 32 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 25 лікарні. Їхня завантаженість зараз зросла до 30,5%. При цьому у шістьох медзакладах досі немає жодного пацієнта, а у двох – завантаженість близиться до 100%.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус зараз виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  1. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 103
  2. у Рудківській лікарні (100) – 96
  3. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 143
  4. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 246
  5. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 72
  6. у ЛОКЛ (120) – 77
  7. у Лікарні св. Миколая (Дитяча лікарня на Орлика) (100) – 73
  8. у ЛШМД (830) – 193
  9. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 19
  10. у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 75
  11. у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 22
  12. у Стрийській міській лікарні (190) – 96
  13. у Стебницькій міській лікарні (150) – 74
  14. у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 93
  15. у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 76
  16. у Сокальській ЦРЛ (326) – 26
  17. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 2
  18. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 66
  19. у Золочівській ЦРЛ (210) – 54
  20. у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
  21. у Жовківській ЦРЛ (100) – 0
  22. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
  23. у Буській ЦРЛ (80) – 0
  24. у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0
  25. у Пустомитівській (80) – 0

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 244 677 осіб. Померлих – 6168 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції – 214 385 осіб.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 на Львівщині з 26 січня посилюють карантин, адже область вже відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки.

Останні чотири-п’ять днів поспіль на Львівщині щодня виявляють по 2000-2200 нових хворих на коронавірус. 21 січня в області виявили рекордну за весь час пандемії кількість хворих – 3293. Ця доба була рекордною за рівнем госпіталізації – до лікарень забрали 238 пацієнтів.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили ще 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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