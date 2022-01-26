Covid на Львівщині: 1886 нових хворих, ще п’ятеро померли

Станом на ранок середи, 26 січня, на Львівщині виявили 1886 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали менше двох сотень людей, ще п’ятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 244 677 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 6312 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 1886, тобто майже 30% від усіх зроблених досліджень. Серед усіх нових хворих 691 особа – львів’яни.

Також минулої доби госпіталізували 223 хворих, ще 4512 людей скерували на самоізоляцію.

У розрізі районів всіх нових хворих виявили:

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Дрогобицький район – 33

Золочівський район – 97

Львівський район – 1172 (м. Львів – 691)

Самбірський район – 118

Стрийський район – 173

Яворівський район – 147

Червоноградський район – 145

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6168 людей (+5 за останню добу). Побороти недугу зуміли 214 385 пацієнтів (+196 за минулу добу).

Нагадаємо, через спалах Covid-19 на Львівщині з 26 січня посилюють карантин, адже область вже відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки.

Останні чотири-п’ять днів поспіль на Львівщині щодня виявляють по 2000-2200 нових хворих на коронавірус. 21 січня в області виявили рекордну за весь час пандемії кількість хворих – 3293. Ця доба була рекордною за рівнем госпіталізації – до лікарень забрали 238 пацієнтів.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті і при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили ще 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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