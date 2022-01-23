На Львівщині виявили ще 2170 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі 23 січня на Львівщині виявили 2170 нових хворих на коронавірус. Водночас за минулу добу лише 162 пацієнтів одужали та ще 7 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у Львівської облдержадміністрації.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 238456 мешканців Львівської області. За вчора лабораторні центри провели 2590 ПЛР-тестів (попередньої доби зробили вдвічі більше тестувань – ред.), з яких 2170 виявились позитивними. Серед нових хворих – 1248 львів’ян.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6149 людини (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 213971 пацієнтів (+162 за минулу добу).

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Нагадаємо, по завершенню різдвяних свят на Львівщині поступово більшало хворих, проте жоден із показників епіднебезпеки не був перевищений. За добу 18 січня стрімко виріс рівень госпіталізації, тому область вже віднесли до «помаранчевої» covid-зони.

У стаціонарах на Львівщині лікують вже більше 1 200 хворих на коронавірус. Хоча напередодні Нового року у лікарнях лежали менше тисячі людей. Такий стабільний показник вдалося втримати впродовж двох тижнів.

У Львові значний ріст захворюваності фіксують серед дітей. Тож учнів старших класів можуть перевести на дистанційне навчання вже з понеділка, 24 січня, на два тижні.

Додамо, що наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Пізніше «Омікрон» підтвердили у 17 мешканців Львівщини.

22 січня 2022 року на Львівщині виявили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус, а також госпіталізацій.

Цього ж дня у громадському транспорті Львова відновили рейди на пасажирів без масок.

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