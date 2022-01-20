У Львові старші класи можуть перевести на дистанційне навчання

Міський штаб протидії коронавірусу пропонує перевести учнів 5-11 класів Львова на дистанційне навчання. Штаб рекомендував ухвалити відповідне рішення міській комісії ТЕБ і НС. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Учнів старших класів Львова можуть перевести на дистанційне навчаня з понеділка, 24 січня, на два тижні. Окрім того, на дистанційне навчання хочуть перевести всі секції та грутки, а масові заходи пропонують скасувати або перенести. Таке рішення прийняли через стрімке зростання захворюваності на коронавірус серед дітей.

За словами, Андрія Москаленка, у Львові впродовж тижня значно зросла захворюваність на коронавірус та, фактично, розочалась нова хвиля covid.

Окрім того, медики зазначають, що в лікарні «Охматдит» зайнято вже 70% ліжок. Через це дітей почала приймати Дитяча лікарня на Орлика. Станом на 20 січня в медзакладі перебувають 18 дітей.

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Впродовж місяця кількість пацієнтів з Covid у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» зросла втричі. Медики зазначають, що в медзакладі зараз лікується рекордна кількість пацієнтів за весь час пандемії.

Нагадаємо, на Львівщині стрімко зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус, тому область стала відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.

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