У транспорті Львова знову «полюватимуть» на пасажирів без масок

Із суботи, 22 січня, у львівському громадському транспорті знову працюватимуть мобільні групи, які контролюватимуть дотримання маскового режиму пасажирами та водіями. Таке рішення ухвалили під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 21 січня, повідомляє Львівський портал.

Зокрема, в документі йдеться, що таке рішення ухвалили через те, що територія Львівської міської територіальної громади перейшла у «помаранчеву» карантинну зону.

Відтак із 22 січня відновлюється робота спеціальних мобільних груб, які перевірятимуть дотримання маскового режиму у громадському транспорті Львова. Робочі групи перешкоджатимуть проїзду у міському транспорті пасажирам без індивідуальних засобів захисту.

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Нагадаємо, по завершенню різдвяних свят на Львівщині поступово більшало хворих, проте жоден із показників епіднебезпеки не був перевищений. За добу 18 січня стрімко виріс рівень госпіталізації, тому область вже віднесли до «помаранчевої» covid-зони.

Рішення про створеннямобільних груп було прийняте 21 вересня 2021 року. Перевірки у громадському транспорті Львівщини стартували з 21 жовтня. Тоді на дев’ятьох перевізників склали адмінпротоколи за порушення карантинних обмежень. Також ще понад 200 мешканців області отримали штрафи за перебування в маршрутках без масок.

Як повідомляв раніше Львівський портал, з 7 грудня 2021 року пасажири можуть користуватися приміським та міжміським транспортом без covid-документів. Водночас вимоги щодо наявності COVID документів залишаються лише для автомобільного (міжобласного та міжнародного), авіаційного та залізничного транспорту.

Зауважимо, що станом на ранок 21 січня на Львівщині виявили 1 989 нових хворих на коронавірус. Водночас 20 пацієнтів одужали та 8 людей померло.

Також під час брифінгу координатор з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині Олег Когут повідомив, що в області встановили рекорд госпіталізацій за добу. Олег Когут додав, що рівень covid-вакцинації на Львівщині є недостатнім для колективного імунітету.

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