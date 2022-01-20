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Завантаженість лікарень на Львівщині: де найбільше хворих

Аліса Белей

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На Львівщині поступово росте завантаженість covid-лікарень. Станом на четвер, 20 січня, у стаціонарах знову лікують більше тисячі хворих. Водночас у шістьох медзакладах ще немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 1440 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 173 хворих, ще 3290 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1241 пацієнт із підтвердженим коронавірусом, 275 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 90 хворих, 34 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 25 лікарні. Їхня завантаженість зараз зросла до 23,6%. При цьому у шістьох медзакладах досі немає жодного пацієнта.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус зараз виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  1. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) –141
  2. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 238
  3. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 26
  4. у ЛОКЛ (120) – 55
  5. у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
  6. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 82
  7. у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (100) – 3
  8. у ЛШМД (830) – 192
  9. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 7
  10. у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 65
  11. у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0
  12. у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 1
  13. у Стрийській міській лікарні (190) – 79
  14. у Стебницькій міській лікарні (150) – 46
  15. у Рудківській лікарні (100) – 83
  16. у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 65
  17. у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 64
  18. у Сокальській ЦРЛ (326) – 16
  19. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 8
  20. у Пустомитівській (80) – 0
  21. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 40
  22. у Жовківській ЦРЛ (100) – 0
  23. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
  24. у Буській ЦРЛ (80) – 0
  25. у Золочівській ЦРЛ (210) – 30

Додамо, що за увесь час у Львівській області Covid-19 підтвердили у 231 004 особи. Померлих – 6122 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 212 943 особи.

Нагадаємо, ріст захворюваності на коронавірус на Львівщині прогнозували після новорічно-різдвяних святкувань. Зараз медики кажуть, що нова хвиля почнеться ще до кінця січня.

Наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.

Тепер «Омікрон» підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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