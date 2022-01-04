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У covid-стаціонарах на Львівщині лікують менше тисячі хворих

Наталя Дуляба

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Станом на вівторок, 4 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають менше тисячі хворих на коронавірус. У чотирьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 85 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 69 хворих, ще 520 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 967 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 185 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 90 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зараз знизилась до 18,7%. При цьому у чотирьох медзакладах немає жодного пацієнта.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  1. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 150
  2. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 108
  3. у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 106
  4. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 69
  5. у Рудківській лікарні (100) – 68
  6. у Стрийській міській лікарні (190) – 66
  7. у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 55
  8. у 8-й лікарні Львова (420) – 47
  9. у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 47
  10. у Стебницькій міській лікарні (150) – 41
  11. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 34
  12. у Золочівській ЦРЛ (210) – 31
  13. у 5-й лікарні Львова (175) – 27
  14. у Сокальській ЦРЛ (326) – 26
  15. у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 25
  16. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 22
  17. у 1-й лікарні Львова (225) – 21
  18. у Жовківській ЦРЛ (100) – 12
  19. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 9
  20. у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 3
  21. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
  22. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
  23. у Буській ЦРЛ (80) – 0
  24. у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 0

Нагадаємо,зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічних святкувань.

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