У covid-стаціонарах на Львівщині лікують менше тисячі хворих

Станом на вівторок, 4 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають менше тисячі хворих на коронавірус. У чотирьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 85 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 69 хворих, ще 520 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 967 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 185 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 90 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість зараз знизилась до 18,7%. При цьому у чотирьох медзакладах немає жодного пацієнта.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 150 у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 108 у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 106 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 69 у Рудківській лікарні (100) – 68 у Стрийській міській лікарні (190) – 66 у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 55 у 8-й лікарні Львова (420) – 47 у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 47 у Стебницькій міській лікарні (150) – 41 у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 34 у Золочівській ЦРЛ (210) – 31 у 5-й лікарні Львова (175) – 27 у Сокальській ЦРЛ (326) – 26 у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 25 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 22 у 1-й лікарні Львова (225) – 21 у Жовківській ЦРЛ (100) – 12 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 9 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 3 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0 у Самбірській ЦРЛ (50) – 0 у Буській ЦРЛ (80) – 0 у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 0

Нагадаємо,зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічних святкувань.

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