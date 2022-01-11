Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скористатись ним зможуть лише пільговики. Для всіх інших пасажирів поки що нічого не зміниться, в тому числі й вартість проїзду. Про це повідомляє Львівський портал.

Із 13 січня у Львові стартує перший етап електронного квитка, який охопить наразі лише пільгові категорії населення. Тобто їхати по-новому у громадському транспорті зможуть ті пасажири, які вже отримали свій персональний е-квиток «ЛеоКарт».

Видавати персональні пільгові «ЛеоКарти» почали лише з 8 грудня. Тобто за місяць свої картки отримали близько 10 тисяч пільговиків, тоді як подали документи – 100 тисяч людей. А загалом у всій громаді за різними даними є від 200 до 250 тисяч пільгових категорій населення.

«Чому все так довго? Ми цілий рік збирали у людей персональні дані в одній системі. У грудні підрядник дав нам те програмне забезпечення, яке дозволяє друкувати картки. Тому отримані дані нам довелося спершу верифіковувати, а потім – переносити в іншу програму. Після цього треба ще раз обробити кожен профіль пільговика і лише після того можна було друкувати картку. А потім ще треба посортувати та активувати їх. Тільки після цього готові картки розводять у пункти видачі. Зараз у нас вже надруковано 50 тисяч карток, щодня ця цифра збільшується. Ми їх розвозимо у різні локації, де люди приходять і забирають», – прокоментував директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Видати всі «Леокарти» тим пільговикам, які вже подали свої документи, хочуть до кінця лютого. Про те, коли і куди людині потрібно прийти і забрати свою картку, її повідомляють через sms-повідомлення або телефонують.

При цьому пільгові картки у Львові видають незалежно від дати подачі документів, списки формують за алфавітом. Це, за словами Миколи Власюка, допомагає виявити однофамільців та пільговиків, які могли підробити документи. Тому нерідко львів’яни скаржаться, що чекають на свій «ЛеоКарт» вже по 6-8 місяців.

У вівторок, 11 січня, перед брифінгом посадовців у Центрі обслуговування пасажирів на вул. Горбачевського, 10 – справжній ажіотаж. У коридорі та навіть на вулиці утворились черги із пільговиків, які прийшли по свою картку.

«То є повний хаос! Я отримав sms, що мені треба прийти сюди і забрати свою картку, хоча сам я живу в Рясному-2. Мені треба було їхати аж звідти, невже не можна було передати її в ЦНАП? Написано було прийти на одну годину, а все змістилось, бо людей купа, черги. Ото так вони з коронавірусом “борються”», – прокоментував обурений пенсіонер Ярослав. «Документи на отримання своєї пільгової картки я подала торік наприкінці серпня. Тепер мені прийшло повідомлення, що потрібно прийти забрати її. І хоч мені призначили конкретний час, я стою вже майже годину з дитиною і мерзну», – розповіла інша львів’янка.

Зауважимо, що для проїзду пільговиків з е-квитком у Львові наразі передбачили 60 безкоштовних поїздок на місяць. Втім згодом у мерії проаналізують встановлене обмеження, тож не виключено, що кількість поїздок збільшать. Пільговикам не зі Львівської територіальної громади теж дали таку кількість безоплатних поїздок.

Учні та студенти також належать до пільгових категорій, тому з 13 січня вони теж зможуть скористатись е-квитком, якщо вже отримали свій «ЛеоКарт». Якщо ні – досі актуальним залишається учнівський/студентський квиток.

Що з усіма іншими пасажирами?

У Львівській міськраді сподіваються, що для всіх інших пасажирів е-квиток запрацює вже навесні, хоча точної дати ніхто береться сказати. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило говорить, що це має статись наприкінці I – на початку II кварталу.

До цього часу тарифи на проїзд у громадському транспорті мають залишитися незмінними.

«Нові тарифи, які 31 грудня затвердив виконком, почнуть діяти з моменту переходу на електронний квиток. У рішенні було сказано, що воно набирає чинності з 13 січня, але це станеться не швидше, ніж почнеться повний перехід на безготівкову оплату [тобто коли е-квиток почне працювати для всіх пасажирів]. Тому зараз залишаються ті тарифи, які є», – наголосив Олег Забарило.

Коли е-квиток у Львові запрацює повноцінно, то вартість разової поїздки можливістю пересадки впродовж 40 хвилин коштуватиме 10 грн. Разовий паперовий квиток, який можна придбати у водія, обійдеться дорожче – у 15 грн. Детальніше про нові тарифи та вартість абонементів читайте за цим посиланням.

Загалом для проїзду у громадському транспорті будуть три типи карток «ЛеоКарт»: персоналізована для всіх пільгових категорій, туристична, яка має визначену ціну за конкретний період використання, та загальна. Останню можна буде купити в спеціальних апаратах, які облаштують по місту, а також поповнювати її через окремий сайт або за допомогою офіційного мобільного додатку. Про всі зміни, які принесе е-квиток до Львова, читайте тут.

Як писав Львівський портал, електронний квиток у Львові вводить чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. За це фірми отримають майже за 11,6 млн євро.

Хоч е-квиток запроваджують поетапно, у мерії Львова щоразу називали чимало нових дедлайнів, коли він врешті запрацює. Однією з останніх дат була осінь 2021 року, але згодом вона вкотре змістилась на січень 2022-го.

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