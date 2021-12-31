У Львові підняли вартість проїзду у громадському транспорті

Львівська міська рада встановила нові тарифи на проїзд у громадському транспорті всієї Львівської громади, які почнуть діяти із введенням електронного квитка у 2022 році. Відповідне рішення у п’ятницю, 31 грудня, прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, разовий е-квиток на одну поїздку з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин коштуватиме 10 грн.

Натомість разовий паперовий квиток , який можна придбати у водія, обійдеться дорожче – у 15 грн. Проте такий квиток уже не передбачає можливість пересадки. У кожного водія буде власний пристрій, який роздруковуватиме талон. При цьому з ним більше нічого не доведеться робити, такий квиток буде автоматично завалідованим для поточної поїздки.

Вартість абонементів:

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на 30 днів – 420 грн

на 90 днів – 1200 грн

на пів року – 2200 грн

на рік – 3650 грн

Студентський персоналізований абонемент на місяць коштуватиме 210 грн, на пів року – 1100 грн.

Для пільговиків , які теж мають отримати персоналізований «ЛеоКарт», проїзд залишається безкоштовним, проте на місяць вони мають 60 безоплатних поїздок. В подальшому у мерії проаналізують встановлене обмеження, тож не виключено, що кількість поїздок збільшать.

Учні протягом навчального року також будуть безкоштовно їздити у громадському транспорті із персоналізованими «ЛеоКартами». Ліміт поїздок для дітей протягом місяця забрали. Водночас під час літніх канікул проїзд школярів у громадському транспорті традиційно буде платним.

Туристичні абонементи призначена для короткострокових поїздок туристів у необмеженій кількості. Проте такі картки матимуть різний термін дії: на один день – 35 грн; на два дні – 60 грн; на три дні – 80 грн і на тиждень – 200 грн.

Вартість перевезення одного місця багажу встановили на рівні 10 грн. Штраф за проїзд без квитка чи з незавалідованим білетом збільшили до 200 грн. При цьому із введенням е-квитка контролери зможуть блокувати всі валідатори у салоні, а зайцям відразу на місці видруковувати штрафний квиток. Його слід оплатити на місці, для цього не потрібно буде мати документи, що підтверджують особу.

Як вказано у документі, нові тарифи на проїзд у громадському транспорті набувають чинності із 13 січня 2022 року, коли мали б ввести електронний квиток. Проте нещодавно стало відомо, що з цієї дати повноцінно він не запрацює. Зі середини січня їхати з е-квитком зможуть лише пільговики, всі інші пасажири – не раніше весни.

Водночас із запровадженням електронного квитка у Ратуші врешті змінять підхід до фінансування усього громадського транспорту із міського бюджету. Дотепер роботу комунального «Львівелектротрансу» і АТП-1 дотували, а компенсації за проїзд пільговиків приватним фірмам виплачують на основі поданих ними ж підрахунків, які часто є сумнівними. Щороку на комунальний громадський транспорт за різними видатками Львів витрачає від 500 до 800 млн грн.

Тепер витрати на роботу усього громадського транспорту у Львівській громаді будуть розраховувати від вартості кілометра роботи автобуса (велика місткість – 48 грн/км; середня місткість – 29 грн/км), трамвая (82 грн/км) і тролейбуса (72 грн/км). У цей показник зазвичай включають зарплату, пальне й електроенергію, запчастини та інші видатки. Відтак оплата йтиме на за кількість перевезених пасажирів, які досі ніхто не міг чітко порахувати, а за кілометр роботи транспорту.

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