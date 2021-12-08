У Львові почали видавати перші пільгові е-квитки

У середу, 8 грудня, у Львові почали видавати транспортні картки «ЛеоКарт» пільговим категоріям населення. Видача стартувала у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, що на вулиці Пекарській. Про це йдеться на сторінці ЛКП «Львівавтодор» у Facebook.

За словами начальника відділу операційної роботи ЛКП «Львівавтодор» Станіслава Андрашка, персоналізовані транспортні картки «ЛеоКарт» у центрі на Пекарській у перший день отримає близько 110 учасників бойових дій, з яких 25 – безпосередньо нині при подачі документів.

Реклама партнерів

Загалом у Львівській міській територіальній громаді є близько 200-250 тисяч пільговиків різних категорій. На отримання пільгових е-карток документи подали приблизно 87 тисяч мешканців.

«Власне сьогодні розпочався новий етап в роботі електронного квитка – ми почали масову видачу пільгових карток. Наразі надруковано близько 20 тисяч пільгових транспортних карток «ЛеоКарт» і вони чекають своїх користувачів. Мешканці отримають сповіщення, що картки готові і їх можна отримати, у спосіб, який вказали при заповненні заяви – через телефонний дзвінок, SMS чи повідомлення на е-пошту. 87 тисяч пільговиків, що ці заяви вже написали, найближчим часом отримають свої картки», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Видавати пільгові «ЛеоКарти» будуть у 17 пунктах. Втім отримати їх безпосередньо у день подачі заяви можна у двох локаціях – у Центрі надання послуг учасникам бойових дій (вулиця Пекарська, 41) та у Центрі обслуговування пасажирів (вулиця Горбачевського, 10).

Наразі у Львові подати документи на отримання пільгового е-квитка можна у 26 локаціях. Із ними, а також з необхідним переліком документів можна ознайомитися за посиланням.

Е-квиток у Львівській громаді повинен запрацювати з 13 січня 2022 року. З цього часу в електротранспорті і в маршрутках буде діяти система АСОП, що дозволяє оплачувати проїзд через транспортну картку «ЛеоКарт», яка й буде носієм е-квитка, з якого зніматимуться гроші за кожну поїздку.

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури вже підрахував, скільки з нового року буде коштувати проїзд у громадському транспорті, а також вартість абонементів. З цінами можна ознайомитися за посиланням.

Також Львівський портал писав про те, як працюватиме е-квиток у Львові з початку 2022 року. Що зміниться у громадських перевезеннях, як саме працюватиме електронний квиток, що нового передбачили для контролерів і що потрібно зробити, щоб отримати власну картку для проїзду, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛКП “Львівавтодор”