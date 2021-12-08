ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові почали видавати перші пільгові е-квитки

Вероніка Рой

|

У середу, 8 грудня, у Львові почали видавати транспортні картки «ЛеоКарт» пільговим категоріям населення. Видача стартувала у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, що на вулиці Пекарській. Про це йдеться на сторінці ЛКП «Львівавтодор» у Facebook.

За словами начальника відділу операційної роботи ЛКП «Львівавтодор» Станіслава Андрашка, персоналізовані транспортні картки «ЛеоКарт» у центрі на Пекарській у перший день отримає близько 110 учасників бойових дій, з яких 25 – безпосередньо нині при подачі документів.

Реклама партнерів

Загалом у Львівській міській територіальній громаді є близько 200-250 тисяч пільговиків різних категорій. На отримання пільгових е-карток документи подали приблизно 87 тисяч мешканців.

«Власне сьогодні розпочався новий етап в роботі електронного квитка – ми почали масову видачу пільгових карток. Наразі надруковано близько 20 тисяч пільгових транспортних карток «ЛеоКарт» і вони чекають своїх користувачів. Мешканці отримають сповіщення, що картки готові і їх можна отримати, у спосіб, який вказали при заповненні заяви – через телефонний дзвінок, SMS чи повідомлення на е-пошту. 87 тисяч пільговиків, що ці заяви вже написали, найближчим часом отримають свої картки», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Видавати пільгові «ЛеоКарти» будуть у 17 пунктах. Втім отримати їх безпосередньо у день подачі заяви можна у двох локаціях – у Центрі надання послуг учасникам бойових дій (вулиця Пекарська, 41) та у Центрі обслуговування пасажирів (вулиця Горбачевського, 10).

Наразі у Львові подати документи на отримання пільгового е-квитка можна у 26 локаціях. Із ними, а також з необхідним переліком документів можна ознайомитися за посиланням.

Е-квиток у Львівській громаді повинен запрацювати з 13 січня 2022 року. З цього часу в електротранспорті і в маршрутках буде діяти система АСОП, що дозволяє оплачувати проїзд через транспортну картку «ЛеоКарт», яка й буде носієм е-квитка, з якого зніматимуться гроші за кожну поїздку.

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури вже підрахував, скільки з нового року буде коштувати проїзд у громадському транспорті, а також вартість абонементів. З цінами можна ознайомитися за посиланням.

Також Львівський портал писав про те, як працюватиме е-квиток у Львові з початку 2022 року. Що зміниться у громадських перевезеннях, як саме працюватиме електронний квиток, що нового передбачили для контролерів і що потрібно зробити, щоб отримати власну картку для проїзду, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛКП “Львівавтодор”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна під прицілом кіберзлочинців
Назарій БОЙЧУК
Україна під прицілом кіберзлочинців

В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком технологій стрімко зростає ...

Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн
Анастасія ПИЖ
Неможливе можливо! Українські зірки та клієнти мережі «АТБ» допомогли зібрати онкохворим дітям майже 30 млн грн

Другий рік поспіль торговельна мережа «АТБ-Маркет», що є найбільшою в країні за багатьма показниками, об’єднує мільйони ...

У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Яворівському національному парку продають 3 га землі під курорт

Посеред Яворівського національного природного парку продають 3 га землі. Територія розташована посеред лісу, ландшафт як...

«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
«Замість Apple – підробка». Як не потрапити на шахраїв у Львові

Частка «сірої» техніки Apple на ринку в Україні становить до 90%. Абсолютна більшість покупців купує на українському рин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів