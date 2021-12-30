Борги із зарплат на Львівщині зросли на 37 млн грн

Станом на 1 грудня борги зі зарплат на Львівщині збільшилися майже на 16%. Загалом мешканцям області не виплатили 269 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 грудня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 269,2 млн грн. Це на 16% (на 37,2 млн грн) більше відносно листопада.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 14,5 тисяч мешканців Львівської області. Кожному із працівників в середньому боргують по 18,5 тисяч грн, що на 45,4% більше від середньої заробітної плати в області,нарахованої у листопаді 2021 року.

Найбільші зарплатні борги – у Червоноградському (борги зросли 58,7%), Львівському (борги зросли на 24,5%) районах.

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Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У червні заборгованість сягла майже до 200 млн грн, у липні – практично до 250 млн грн, а в серпні – перевалила за 311 млн грн. Вже у вересні борги впали на 25%, а в жовтні знову виросли до 273 млн грн.

Додамо, що згідно з офіційними даними на Львівщині пів року росла середня зарплата, тож вересні мешканець отримував трохи більше 13 000 грн. Натомість у жовтні платня впала до 12 549 грн. Вже у листопаді середня зарплата становила 12 700 грн.

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