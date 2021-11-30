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Середня зарплата на Львівщині впала майже на 500 грн

Наталя Дуляба

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У жовтні середня зарплата на Львівщині зменшилась майже на 500 грн. Так, минулого місяця мешканець області в середньому отримував трохи більше 12 500 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У жовтні середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 12 549 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у вересні, то вона зменшилась на 469 грн або на 3,6%, а порівняно з платнею у жовтні-2020 – збільшилась на 15%.

Найбільші заробітки минулого місяця мали працівники виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (21 032 грн), фінансової й страхової діяльності (20 306 грн), нафтогазодобування (20 060 грн), держуправління й оборони, обов’язкового соцстрахування (18 232 грн), лісового господарства та лісозаготівлі (18 220 грн), інформації та телекомунікації (17 592 грн).

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Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (7617 грн).

Якщо говорити про більш детальний розподіл за сферами, то у жовтні середня зарплата в освіті впала до 11 492 грн, у медицині навпаки піднялась до 10 582 грн, у торгівлі заробіток становив 10 664 грн, у будівництві – 11 519 грн, у сфері розваг та відпочинку – 11 452 грн, транспорту, поштової й кур’єрської діяльності – 13 748 грн, у промисловості – 13 201 грн.

Нагадаємо, у січні середня зарплата на Львівщині впала на 12% і становила 11 038 грн. Натомість протягом наступних пів року вона поступово збільшувалась і в червні сягла 12 903 грн. Станом на липень мешканець області в середньому заробляв уже майже 13 000 грн, у вересні – 13 018 грн, а тепер середня платня знову впала.

Держстат каже, що загалом за рік середня зарплата на Львівщині збільшилась на 24% і таким чином область увійшла до регіонів-лідерів, де платня виросла найбільше.

При цьому Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на початок лютого мешканцям Львівської області не виплатили майже 108 млн грн. У червні ця сума зросла вже майже до 200 млн грн, а в жовтні – до 272 млн грн.

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