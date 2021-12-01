Мешканцям Львівщини боргують 232 млн грн зарплати. Кому винні найбільше

Станом на 1 листопада борги зі зарплат на Львівщині зменшились майже на 15%. Загалом мешканцям області не виплатили 232 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Так, станом на 1 листопада загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 232 млн грн. Це на 14,9% (на 40,7 млн грн) менше відносно жовтня.

Наразі своєї платні не отримали або отримали лише частково 17 200 мешканців Львівської області. Кожному із працівників в середньому боргують по 13 500 грн.

Найбільші зарплатні борги – у Червоноградському (112,5 млн грн), Львівському (62,2 млн грн) та Стрийському (28,8 млн грн) районах, найменше грошей працівникам винні у Золочівському та Самбірському районах (3,5 і 4,4 млн грн відповідно).

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Якщо ж говорити про розподіл за галузями, то абсолютним лідером із заборгованості платні є добувна промисловість (103,5 млн грн). Медикам боргують 50,3 млн грн, освітянам – 714 тисяч грн, науковцям – 5 млн грн, будівельникам – 9,5 млн грн, транспортникам і поштовикам – 2,2 млн грн.

Натомість жодних зарплатних боргів на Львівщині немає у сфері держуправління й обов’язкового соціального страхування, фінансової й страхової діяльності.

Нагадаємо, станом на початок 2021 року заборгованість із зарплати на Львівщині становила 70,9 млн грн. Станом на 1 лютого цей показник зріс майже до 108 млн грн, таким чином область увійшла у п’ятірку регіонів із найбільшою заборгованістю із зарплат.

У червні заборгованість сягла майже до 200 млн грн, у липні – практично до 250 млн грн, а в серпні – перевалила за 311 млн грн. Вже у вересні борги впали на 25%, а в жовтні знову виросли до 273 млн грн.

Додамо, що згідно з офіційними даними на Львівщині пів року росла середня зарплата, тож вересні мешканець отримував трохи більше 13 000 грн. Натомість у жовтні платня впала до 12 549 грн.

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