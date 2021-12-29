Середня зарплата на Львівщині виросла на 200 грн

У листопаді середня зарплата на Львівщині збільшилась майже на 200 грн. Так, минулого місяця мешканець області в середньому отримував понад 12 700 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У листопаді середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 12 740 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у жовтні, то вона збільшилась на 191 грн або на 1,5%, а порівняно з платнею у листопаді-2020 – збільшилась на 19,5%.

Найбільші заробітки минулого місяця мали працівники виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (24 201 грн), лісового господарства та лісозаготівлі (21 746 грн), фінансової й страхової діяльності (20 786 грн), нафтогазодобування (20 014 грн), держуправління й оборони, обов’язкового соцстрахування (19 895 грн), підприємств із постачання електроенергії й газу (17 829 грн), інформації та телекомунікації (17 585 грн).

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Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (7563 грн).

Якщо говорити про більш детальний розподіл за сферами, то у листопаді середня зарплата в освіті впала до 11 393 грн, у медицині навпаки піднялась до 10 921 грн, у торгівлі заробіток становив 10 788 грн, у будівництві – 11 458 грн, у сфері розваг та відпочинку – 11 464 грн, транспорту, поштової й кур’єрської діяльності – 13 300 грн, у промисловості – 13 528 грн.

Нагадаємо, у січні середня зарплата на Львівщині впала на 12% і становила 11 038 грн. Натомість протягом наступних пів року вона поступово збільшувалась і в червні сягла 12 903 грн. Станом на липень мешканець області в середньому заробляв уже майже 13 000 грн, у вересні – 13 018 грн, а в жовтні середня платня знову впала майже на 500 грн – до 12 549.

Держстат каже, що загалом за рік середня зарплата на Львівщині збільшилась на 24% і таким чином область увійшла до регіонів-лідерів, де платня виросла найбільше.

При цьому Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на початок лютого мешканцям Львівської області не виплатили майже 108 млн грн. У червні ця сума зросла вже майже до 200 млн грн, а в жовтні – до 272 млн грн.

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