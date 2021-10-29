У вересні середня зарплата на Львівщині зросла на 218 грн. Так, минулого місяця мешканець області в середньому отримував 13 018 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У вересні середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 13 018 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у серпні, то вона збільшилася на 218 грн або на 2,3%, а порівняно з платнею у вересні-2020 – збільшилась майже на 18,3%.

Найбільш оплачуваними у вересні були:

Реклама партнерів

працівники підприємств та організацій з добування сирої нафти та природного газу (30147 грн),

працівники лісового господарства та лісозаготівлі (20358 грн),

працівники фінансової та страхової діяльності (19526 грн),

працівники з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (19205 грн),

працівники з виробництва інших транспортних засобів (19111 грн),

працівники державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (18618 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників з тимчасового розміщування й організації харчування (7771 грн), надання інших видів послуг (8202 грн).

Нагадаємо, у січні середня зарплата на Львівщині впала на 12% і становила 11 038 грн. Натомість протягом наступних пів року вона поступово збільшувалась і в червні сягла 12 903 грн. Станом на липень мешканець області в середньому заробляв майже 13 000 грн.

Держстат каже, що загалом за рік середня зарплата на Львівщині збільшилась на 24% і таким чином область увійшла до регіонів-лідерів, де платня виросла найбільше.

При цьому Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на початок лютого мешканцям Львівської області не виплатили майже 108 млн грн. У червні ця сума зросла вже майже до 200 млн грн, а в серпні – до 311 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.