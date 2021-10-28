Україна встановила новий добовий рекорд за кількістю Covid-щеплень

Протягом 27 жовтня в Україні здійснили майже 292 тисячі щеплень проти коронавірусної інфекції, що є новим добовим рекордом. Про це йдеться на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Так, минулої доби в Україні провели майже 291 985 Covid-щеплень. Одну дозу отримали 212 684 особи, дві – 79 301 особа.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей. З них отримали одну дозу 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини. Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

Протягом тижня в Україні зростають темпи вакцинації, проте ми й надалі залишаємося серед країн аутсайдерів Європи за кількістю щеплень. Загалом в Україні вакциновано всього 12.5% усього населення нашої країни.

Реклама партнерів

Також Львівський портал писав, про дослідження, які показали, що вакцинація від Covid знижує ризик госпіталізації та смерті на 90%. А також Львівський портал повідомляв, що протипоказання до Covid-вакцинації має менш як 1% українців.

У МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантину в Україні може не бути, якщо більшість громадян вакцинується проти коронавірусу.

Протягом останнього тижня Львівська область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так станом на 28 жовтня, в Україні новий covid-рекорд: за добу виявили більш як 26 тисяч хворих.

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Львівську область у «червону» зону поширення коронавірусу. Нові обмеження почнуть діяти з 30 жовтня.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.