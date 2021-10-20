Пацієнти чекають по кілька годин. В Україні – рекордна завантаженість «швидких»

Через нову хвилю коронавірусу в Україні фіксують рекордну завантаженість бригад швидкої допомоги. За добу на «103» надходить у середньому по 49 тисяч дзвінків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Протягом останнього тижня Служба екстреної медичної допомоги в Україні б’є рекорди за завантаженістю. Йдеться як про шквал викликів на лінію «103», так і про кількість виїздів бригад «швидкої», які виросли практично вдвічі.

Так, середньодобові показники звернень на «103» сягнули 49 тисяч дзвінків, тоді як у пік весняної хвилі Covid-19 було близько 37 тисяч дзвінків на добу.

Зараз бригади швидкої допомоги працюють у посиленому режимі і щодоби здійснюють майже 20 тисяч виїздів. Рівень госпіталізації перевалив за позначку 5,8 тисяч на добу. При цьому до коронавірусу в Україні на «103» реєстрували по 25 тисяч дзвінків на добу, 12 тисяч виїздів бригад «швидкої» та близько 3 тисяч госпіталізацій.

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«Централь103 впродовж останнього тижня практично щодня фіксує рекордну кількість звернень за екстреною медичною допомогою. За останній тиждень чотири доби із семи було понад 50 тисяч дзвінків за номером “103”. Це найбільша за всю історію української служби екстреної медичної допомоги кількість виїздів бригад і найвищий рівень госпіталізацій пацієнтів. Це означає, що на тлі провідних невідкладних станів (травми, ДТП, інфаркти, інсульти) майже вдвічі збільшилося навантаження на систему екстреної медичної допомоги через пацієнтів з Covid-19», – відзначила Ірина Микичак.

Через таку завантаженість «швидкої» зріс і час очікування бригади, в тому числі й для пацієнтів у невідкладному стані. Людям із ускладненим коронавірусом, за словами Микичак, доводиться чекати медиків по кілька годин.

Високий рівень навантаження на роботу «швидких» зараз фіксують у всіх областях України. Втім максимально перевантажені східні і південні регіони: Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області. Невтішна тенденція є й на заході та півночі країни.

«Знов і знов повторюємо: ми маємо лише один спосіб полегшити ситуацію – масово вакцинуватись… Наша служба екстренки сильна духом і практично всі її працівники вакциновані. Вони не скаржаться і не просять, вони вимагають: подбайте про своє здоров’я і про усіх, хто поруч! Не випробовуйте долю», – наголосила заступниця глави МОЗ.

Яка ситуація на Львівщині?

Швидка допомога на Львівщині також працює у посиленому режимі. За останній місяць завантаженість ектреної допомоги виросла близько на третину: на лінію «103» зараз щодня надходить орієнтовно 3500 дзвінків, а бригади в середньому здійснюють по 800 виїздів до пацієнтів.

Як розповіла Львівському порталу речниця обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва, на ургентні й критичні виклики «швидка» наразі прибуває вчасно, протягом 10 хвилин. Втім хворим на коронавірус, які не є у важкому стані, доводиться чекати медиків значно довше.

Найгірша ситуація з доїздом бригад «швидкої» є саме у Львові, оскільки машинам все одно доводиться простоювати у заторах, незважаючи на те, що водії стали значно активніше їх пропускати.

Нагадаємо, 18 жовтня Україна побила свій рекорд смертності за весь час пандемії – за добу Covid-19 забрав життя аж 538 громадян. У розрізі регіонів найбільше хворих померло саме на Львівщині.

Минулої доби виявили 18 912 нових хворих, 495 людей померли. В лікарні госпіталізували 5468 осіб.

У Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих зараз covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Тепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже п’ять областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська.

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