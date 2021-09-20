У МОЗ заявили, що 98% госпіталізованих із Covid в Україні – невакциновані

В Україні за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 були невакциновані. Про це повідомив заступник міністра – головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає пресслужба МОЗ.

«За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні – невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті – зробіть щеплення вже сьогодні», – заявив Ігор Кузін.

Він зауважив, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась в 2 рази за минулий тиждень: з 3,3 тисячі за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.

У зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

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У МОЗ закликають українців не зволікати із COVID-вакцинацією. У міністерстві нагадують, що в Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer.

«Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. Всього доступно 11 млн доз різних вакцин. МОЗ рекомендує записуватись на щеплення вже сьогодні, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а також – людей поруч», – наголошують у МОЗ.

Зауважимо, що медики зі Львівщини теж зауважували, що вакцинація вже дає перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

В Україні з початку кампанії з вакцинації проведено 11 456 848 щеплень. Вакциновано 6 304 016 осіб, з них отримали першу дозу – 6 304 014 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 152 834 особи.

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